¡Úµ¤²¹16ÅÙ¡Û¤ÎÆü¡¢²¿Ãå¤ë¡© Âç¿Í¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡ÖºÇ½Ü¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¡×
¸ü¼ê¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·È©´¨¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤òÁÈ¤à¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µ¤²¹16ÅÙ¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²òÀâ¡£¥Ä¥¤ー¥ÉÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ù¥¹¥È¤Î½Å¤ÍÃå¤Ê¤É¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯·è¤Þ¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤µ¤â¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³ー¥Ç¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤ËÉÊÎÉ¤¯·è¤Þ¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë
À¤³¦Åª¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¸ー¥ó¥º¡£¾¯¤·È©´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ëµ¤²¹16ÅÙ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤ー¥ÉÄ´¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÂç¿Í´é¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸ー¥ó¥º¤Ê¤é¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥¤¥ó¥Êー¤Ï¡¢¤ä¤äÇö¼ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¾åÉÊ¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¥¨ー¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥Ù¥¹¥È¤Î½Å¤ÍÃå¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëºÇ½Ü¥ë¥Ã¥¯¤Ë
¸ü¼ê¤Î¥³ー¥È¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤µ¤²¹16ÅÙ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Äø¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¤á¤ÎÃå¾æ¤Ç¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¥Ð¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¥Ë¥Ã¥È¤äµ¯ÌÓÁÇºà¤Ê¤É¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢¥·¥ã¥ì´¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M