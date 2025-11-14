打者として55本塁打、投手として防御率2.87

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。米4大スポーツ界でも史上初の偉業を達成したと米データ会社が紹介している。

米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」公式Xは、「MLBでの8シーズンで、大谷翔平は新人王を獲得、4度のMVP、2度のチャンピオンシップ（MLBではワールドシリーズ）を勝ち取った。MLB/NBA/NFL/NHL史上、最初の8シーズンでこれを成し遂げた選手はいない」と説明した。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打に加え102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。56本塁打、132打点でリーグ2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打、105打点、38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）を抑えた。



