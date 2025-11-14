コメディアンのキャシー・グリフィン（６５）が、自身３度目となるフェイスリフトに２１万８０００ドル（約３３００万円）を費やしたことを明かした。キャシーは「安くはなかった」と認めつつも、１００万ドル（約１億５０００万円）をかけるセレブもいる中で「私はそこまで払えない」と語った。



【写真】決まってるね！ど派手なノースリドレスでポーズ

ポッドキャスト番組『Ｔｈｅ Ｇｏｏｄ Ｇｕｙｓ』に出演した際、キャシーは「この手術のためにどれだけ下ネタを言わなきゃいけないか。少なくとも２回はショーをやらないと」と冗談交じりに話した。また、「私はお金にうるさいタイプ。だから１００万ドルの『顔全体を引っ張り上げる』ような手術は無理」と述べ、クリス・ジェンナーが受けたとされる高額な施術ではなく、クリスが以前通っていた医師に依頼したことを明かした。



さらにキャシーは、著名人であれば整形についてもっとオープンに語るものだと「愚かにも」思っていたと振り返る。日々の散歩中にパパラッチに撮られることもあり、「運動の最中に顔のアップを撮られるのよ。そりゃ写りは最悪よ」と語った。



自身のＹｏｕＴｕｂｅ番組でフェイスリフトについて語った際には大きな反響があり、「医者がプロポーズするかと思うほど喜んでいた」と笑いを交えて話した。そして、「整形について語るのは私だけ。他の女優たちは話さないのよ」と、業界の沈黙にも言及した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）