（左から）映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』各キービジュアル

写真拡大

　Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN（ジ・オリジン）〜』の入場者プレゼントが発表。“全席最前列”を叶える「メモリアルチケット」と、“原点”を知るための「ビジュアルカード」が配布されることが明らかになった。

【写真】『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』入場者プレゼント

　大森元貴（Vo／G）を中心として、若井滉斗（G）と藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド、Mrs. GREEN APPLE。今年デビュー10周年を迎えた彼らは、7月26・27日に、バンド史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。会場、そして配信とビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。

　そんな彼らの“伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを映画館で再び体感することができるライブフィルムと、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めての“Mrs. GREEN APPLE”を知るドキュメンタリーが同時公開。“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX（R）上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙となる。

　このたび、両作品の公開を記念し、公開初日から配布される入場者プレゼントの詳細が解禁された。『〜FJORD〜 ON SCREEN』の入場者プレゼントは、映画のキャッチコピー「全席、最前列」 をそのまま形にしたメモリアルチケット【FRONT-ROW SEAT】。表面は「FRONT-ROW SEAT（最前列）」と刻まれ、公開日である「From 11.28 Fri.」の文字が印字された、実際のライブチケットを模した豪華なデザインだ。そして裏面には、あの伝説のライブで披露された貴重なセットリストが全曲記載されている。

　一方、『〜THE ORIGIN〜』では、彼らの“原点”を知るための「招待状」とも言える、ビジュアルカード【BACK STAGE PASS】をプレゼント。表面は、ライブフィルムのチケットと同様に公開日である「From November 28 2025」の日付が刻まれた、“バックステージパス”を模したデザイン。裏面には、キャッチコピー「あなたは初めて、ミセスを知る」を体現するかのように、音楽と真摯に向き合う3人の真剣な表情を捉えた、緊張感あふれるメインビジュアルが使用されている。

　どちらも公開初日から配布される、数量限定のファン垂涎のコレクターズアイテムとなっている。

　Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』は、11月28日より同時公開。