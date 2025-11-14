

「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見

今年の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が14日、東京渋谷の同局で行われた会見で発表された。紅組はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPER、白組は＆TEAM、M!LKの初出場が決まった。

初出場者の中から９組と特別企画に出演する堺正章が会見に出席した。

以下、出演者一覧※カッコ内は出場回数

紅組

白組

アイナ・ジ・エンド （初）あいみょん （7）ILLIT （2）幾田りら （初）石川さゆり （48）岩崎宏美 （15）aespa （初）CANDY TUNE （初）坂本冬美 （37）高橋真梨子 （7）ちゃんみな （初）天童よしみ （30）乃木坂46 （11）HANA （初）Perfume （17）ハンバート ハンバート （初）FRUITS ZIPPER （初）MISIA （10）水森かおり （23）LiSA （4）&TEAM （初）ORANGE RANGE （3）King ＆ Prince （6）久保田利伸 （2）郷ひろみ （38）サカナクション （2）純烈 （8）TUBE （3）Number_i （2）新浜レオン （2）Vaundy （3）BE:FIRST （4）福山雅治 （18）布施 明 （26）Mrs. GREEN APPLE （3）三山ひろし （11）M!LK （初）放送100年 紅白特別企画堺正章氷川きよし

『第76回NHK紅白歌合戦』のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。“これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように・・・”そんな願いをテーマに込めた。

「第76回ＮＨＫ紅白歌合戦」放送予定

総合テレビ・BSP４Ｋ・ＢＳ８Ｋ・ラジオ第１ 12月31日（水） 夜７時20分〜11時45分（※中断ニュースあり）※NHK ONE（新NHK プラス）で同時・見逃し配信予定