回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「炭火焼 まぐろたたき」や「熟成中とろ」などが楽しめる新キャンペーン「極上とろとまぐろ」フェアを11月14日から期間限定で開催します。

「炭火焼 まぐろたたき」は、さっぱりとした後味、もっちりとした食感が特徴の国産ビンチョウマグロを使用し、表面を炭焼きにして、香ばしさも楽しめる一品で、全国110円（以下、税込み）で販売。

「熟成中とろ」は上質な脂のうまみとマグロ本来のうまみがバランスよく味わえるメニューで、300円で登場。さらに、同フェアでは、カツオの中でも脂のりがよく、濃厚なうまみを楽しめる希少部位のハラミ部分をカツにした「かつおハラミカツ（一貫）」、マグロの最高級部位を使用した「熟成大とろ（一貫）」（380円）、“一本釣り”したカツオが楽しめる「とろかつお」（160円）、国産トラフグのフグ皮と、国産マフグの身が味わえる「ふぐ皮ポン酢」（115円）などもラインアップされています。

さらに、同月28日の「ブラックフライデー」にちなみ、“黒”をテーマにしたスイーツ「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」「黒ごま パンダどら焼き」が新発売。「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」は、ケーキの表面を見た目が濃くなるよう焼き上げ、“ブラック”ペッパーを使用したバスクチーズケーキ。「黒ごま パンダどら焼き」は、パンダのように黒と白の見た目が特徴的などら焼きで、こしあんに「黒ねりごま」をたっぷりと練り込み、塩を効かせた濃厚で香ばしい黒ごまあんと、甘くないホイップクリームを、和歌山県産備長炭パウダーを混ぜた皮で挟んでいます。

また、くら寿司では、正月の縁起物として重宝されている「にらみ鯛」のほか、マグロの大トロや中トロ、黒アワビ、キンキといった国産魚介類の刺し身や干物、2000円分の食事券がセットになったおせち「豪華新春セット」（3万円）や、ホタテやブリ、サーモン、数の子、ローストビーフなど、人気の海の幸やお肉などを詰め合わせた「和風三段重」（2万円）などの予約を受け付けています。

※価格は店舗によって異なります。

