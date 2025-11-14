オリックス・才木海翔投手が１４日、大阪・舞洲の合宿所「青濤館」で契約更改交渉に臨み、１６００万円アップの２８００万円でサインした（金額は推定）。「今年は頑張ってくれたので、来年は今年の頑張りを越せる活躍をしてほしいと言われた。より一層、気合を入れて投げたい」と話した。

プロ３年目、支配下２年目の今季は６月１４日に初昇格し、一度も登録抹消されることなくシーズンを完走した。常時１５０キロ超の直球とフォークを武器とし、主に勝ちパターンの一角として３８試合に登板。プロ初勝利を含む２勝（１敗）を挙げ、１１ホールド４セーブ、防御率１・８７と自己最高の成績を収めた。

今季は広島からＦＡ移籍１年目の九里、シーズン途中に中日からトレード加入した岩崎に師事。「自分を変えてもらったので、感謝している。きっかけで言うと、やっぱりその２人」と頭を下げた。

気になる昇給分の使い道については「車の改造のパーツにあてたいと思います。まだノーマルで乗っている。マフラーを変えたり、車高をちょっと下げたり。ホーイルを買ったり、いろいろ趣味にあてたい」と笑顔でイメージを膨らませた。

シーズン終了後の１０月３０日、右肘の関節鏡視下骨棘（こっきょく）切除術・遊離体骨片切除術を受け、現在は復活を目指してリハビリ中。スローイング再開の時期は未定としつつ「術後の状態でいうと、そこまで悪い状態ではない。なるべく早く（再開）したい」と強調した。