ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行った。会見では、来年５月末をもって活動終了する「嵐」の出場は発表されなかった。今後、特別枠での出場に向けて同局が調整を重ねていくとみられる。

嵐は、紅白に２００９年から、活動休止する２０年まで１２年連続１２回出場。１０年からは５年連続でメンバーが白組司会を務め、１６、１８、１９年には大トリを務めるなど、紅白の顔として年末を彩ってきた。

来年５月末をもって活動を終了することを発表しており、今年の紅白がグループとして最後の出場機会となる。この日の出場者発表には名前がなかったものの、出演が実現すれば番組の大きな目玉となるだけに、同局は特別枠などで出場オファーを続けていくと見られる。

同社タレントを巡っては、２３年９月に旧ジャニーズ事務所が創業者のジャニー喜多川氏の性加害を認めて以降、ＮＨＫは同社所属タレントへの新規出演依頼を見合わせ。同年の紅白は４４年ぶりに同社タレントの出場がゼロとなり、翌２４年はＳＴＡＲＴＯ社と同局の交渉が難航し、２年連続出場なしとなっていた。