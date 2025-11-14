大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。人気ボーイズグループ「＆TEAM」の初出場が発表された。

＆TEAMは2020年、オーディション番組を勝ち抜いた日本出身メンバーを中心に結成された9人組。BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけており、世界での活躍を目指している。

今年は4月発売のシングル「Go in Blind（月狼）」の売り上げが100万枚を突破。先月韓国デビューも果たすと、こちらでもミリオンセールスを達成し、日本のアーティストとして初の“日韓ミリオン”を成し遂げた。その持ち味は最大15センチの身長差を感じさせない統率が取れた力強いダンス。陸上部出身のKは、今年のTBS「世界陸上」の応援サポーターを務め、熱心に陸上の魅力を語る姿で知名度を上げた。

出場が決まり、メンバー9人で大喜びしたといい、サブリーダーのFUMAは「僕たちは日本から出発したグループとして、紅白歌合戦が1つの目標であり、夢でした。今回、出演させていただき本当に光栄です。デビューから約3年、ここに来るまでに応援してくださったファンの皆さんに誇りに思ってもらえるように、そして、番組の歴史に恥じないように、一瞬一瞬を大切に、僕たちもパフォーマンス、楽しみたいと思います」と意気込んだ。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。