ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、リーグ最高の打者に与えられる「ハンク・アーロン賞」を受賞したことが発表された。

エンゼルス時代の２３年〜３年連続３度目の受賞。３年連続の受賞は０１〜０３年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）に並ぶ史上最長タイで、３度目の受賞は、４度のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ、ヤンキース）に次いでＢ・ボンズ（ジャイアンツ）に並ぶ史上２位タイとなった。

６月に投手にも復帰した今季の大谷は、打者としても１６２試合中、１５８試合に出場。５５本塁打、１０２打点は５６本、１３２打点の２冠王に輝いたシュワバー（フィリーズ）に譲ったが、ＯＰＳ１・０１４、１４６得点、長打率・６２２、申告敬遠２０などがリーグトップだった。

最終候補にはシュワバー、ターナー（ともにフィリーズ）、アロンソ、ソト（ともにメッツ）、キャロル、ペルドモ（ともにダイヤモンドバックス）、タティス（パドレス）、タッカー（カブス）、イエリチ（ブルワーズ）を含めた１０人が入っていた。大谷は２１年から５年連続の最終候補入りだった。

大谷はシュワバーに選手会選出のリーグ最優秀打者は譲ったが、同じナ・リーグ指名打者部門での争いとなったシルバー・スラッガー賞は大谷が受賞した。この日発表されたMVPも満票で大谷が受賞。最優秀DHの「エドガー・マルティネス賞」も大谷が５年連続５度目の受賞となった。オールMLBでも山本ともにファーストチーム入り。この日だけで４つのタイトルを手にした。

◆ハンク・アーロン賞 通算７５５本塁打のアーロンが当時の最多記録だったベーブ・ルースの７１４本塁打を更新してから２５年を記念し、１９９９年に創設。最も活躍した打者に贈られる。３０球団が推薦した候補からＭＬＢ公式サイトの記者がア、ナ各リーグ１０人弱に絞り、ファン投票を実施した上、米国野球殿堂入りしている元選手の選考も加味される。