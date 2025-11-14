大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。

この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。近年は大物アーティストの出演が追加発表されることが定着。昨年もB'z、玉置浩二、米津玄師が追加発表され、番組を大いに盛り上げた。

今年期待されるのはソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。今月は日本人最高齢での東京ドーム公演を成功させ、変わらぬ人気ぶりを示した。

6年ぶりの全国ツアーを敢行したサザンオールスターズも、NHKの放送100周年関連番組のテーマソングを歌っていることから、ファンの間で期待が高まっている。デビュー45周年を迎えた歌手の松田聖子、他に松任谷由実、中森明菜らも候補だ。

また、来年春での活動終了を発表している嵐についても出場が期待されている。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

今年は「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、司会は女優の綾瀬はるか、お笑いタレント・有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（五十音順）が務める。