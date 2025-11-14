ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場アーティストから９組、特別出演１組が出席した。

ソロで初出場する歌手の幾田りらは、ｉｋｕｒａとしてボーカルを務める音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」で３度の出場経験はあるものの、ソロでは今年が初めて。「一年をしめくくる大みそかを、私の楽曲と歌声で彩ることができたら」と力強く意気込んだ。

ＹＯＡＳＯＢＩで活動をともにしているＡｙａｓｅのリアクションを聞かれると、「これから伝えるところなので、ちょっとまだなんです」と告白。「一年頑張ってきたことの締めくくりとして紅白歌合戦出られてうれしい。ですが、ひとりで出るのはまた違う緊張もある。ステージ上で積み重ねてきたことを披露できるよう頑張りたい。お茶の間の希望になれるような優しい強い歌を届けたい」と思いを語った。

今年一年を「たくさん楽曲を作ってリリースしてきた一年。海外アーティストの皆さんとコラボや、ファッションでもグローバルアンバサダーを務めさせていただき挑戦の一年だった」と総括。来年に向けて「今年以上に貪欲にチャレンジして、音楽を楽しんで過ごしていきたい」と掲げた。

この日は、紅、白組と特別企画の３９組の出場が発表された。会見には、幾田のほか、初出場のアイナ・ジ・エンド、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらが出席した。