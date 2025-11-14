大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。アイドルグループ「CANDY TUNE」の初出場が発表された。

CANDY TUNEは2023年結成。昨年に音源リリースした楽曲

「倍倍FIGHT！」が今年1年越しにTikTokで話題に。中毒性のあるメロディーと前向きな歌詞で流行した。

メンバー全員で出場者発表会見に出席。村川緋杏は「支えてくださっているファンの皆さん、そして普段からずっと支えてくださっている関係者の皆さんのおかげです。改めて本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。「1年間走り続けてきたので、その結果がこの紅白の大舞台で迎えられるというのがとってもうれしいですし、事務所の先輩であるFRUITS ZIPPERの皆さんとこんなに素敵な舞台に立たせていただけるのがとても楽しみです」と胸を膨らませ、「フレッシュに倍の倍に頑張っていきたいと思います」と代表曲のフレーズを交えながら意気込んだ。

出場決定は当日の朝に伝えられたといい、「試合に負けたんじゃないかってぐらいのむせび泣きでした」と明かした。

立花琴未は報道陣から「喜びは何倍でしょうか？」と聞かれると、ポーズを決めながら、「倍の倍の倍過ぎて！」と喜びを爆発。「集大成の“倍々”をお届けしたいなと思っております」と宣言した。

芸能事務所「アソビシステム」によるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通常カワラボ）からはFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEの2組が出演する。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。