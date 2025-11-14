山田裕貴、人生初の体験に感激「たいへん光栄」 榮倉奈々とともに銀座に映えるオールブラックで登場
俳優の榮倉奈々、山田裕貴が14日、東京・銀座で行われた「ReFa GINZA」オープニングセレモニーに出席し、ブランドアンバサダーとして店舗前でテープカットを行った。
【全身ショット】さすがのスタイル…黒のシックなドレスで登場した榮倉奈々
榮倉と山田は、平日昼間の銀座を往来する人々の熱視線が集まる中、白とベージュを基調とした店舗に映えるオールブラックの出立ちで存在感を放った。
榮倉は「テープカットというのは、きょうだけですよね。貴重な経験をさせていただけ幸せです」とにっこり。山田は「こういう日に立ち会わせてもらえるというのはが、まず大変光栄」と緊張の面持ちながら、「たぶん僕としても人生の初のテープカットだった」と明かし、「なかなかない体験をさせてもらいました」と笑顔を見せた。
美容ブランド「ReFa」史上最大の旗艦店となる本店舗は、あす15日にグランドオープンする。
セレモニーにはほかに、本店舗の設計・監修を担った世界的デザイナーのグエナエル・ニコル氏、MTGの松下剛代表取締役社長、本店舗の鈴木洋介支配人が出席した。
