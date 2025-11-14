元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が14日までに自身のYouTubeを更新。16日に開催される「ONE173」（有明アリーナ）でマッチメークされた元K―1王者の与座優貴（team VASILEUS）VS元フライ級キックボクシング世界王者スーパーレック・キアトモー9（タイ）の一戦について展望した。

5月にONEデビューを果たして、ONE2連勝中の元Kー1ライト級王者の与座。対してスーパーレックは、昨年1月の日本大会で、K―1元3階級王者の武尊に判定勝利を飾っている。今回は、バンタム級での一戦となる。両者の代名詞である強烈な蹴りの応酬は必至。大金星を挙げて同門の武尊が負けた借りを与座が返すのか。それとも元世界王者のスーパーレックが貫禄を見せるのか。日本大会屈指の注目カードとなった。

魔裟斗は「66キロなら与座にもチャンスあるね」と切り出した。そして魔裟斗が通うゴールドジム関係者と話すたびに「これは与座でしょ！？」と与座有利の声が多いという。

魔裟斗は「“与座のローキックでスーパーレックを倒すでしょ”と思っている人もいると思うけど、スーパーレックも甘くないと思っている」と、下馬評ほど与座が有利ではないと口にした。

「与座はONEに参戦した2戦KOしてない。超一流は“ローキックで倒れない”し、スーパーレックはそんな簡単に勝負を捨てる人間ではない。気持ちが強い」と持論を展開した。

最後に「どっちにしろ楽しみだね」と激戦を期待した。