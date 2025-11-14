大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。

この日、発表された出場歌手は紅白で37組、特別企画で2組の計39組。昨年は紅組・白組ともに21組で、特別企画が4組だった。10組の初出場が発表された一方、昨年出場した歌手で、この日のリストになかった歌手は22組で、大幅に入れ替わった形となった。

紅組では、昨年は名を連ねていたaiko、櫻坂46、Superfly、緑黄色社会ら10組の名前なし。

白組は星野源、山内惠介、JO1、GLAYら12組の名前がなかった。

今回名前がなかったアーティストは紅組はaiko、イルカ、櫻坂46、椎名林檎、tuki.、Superfly、ME：I、TWICE、緑黄色社会、LE SSERAFIMの10組。白組はOmoinotake、Creepy Nuts、GLAY、こっちのけんと、THE ALFEE、JO1、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、藤井風、星野源、南こうせつ、山内惠介の12組。

紅白は例年、（1）その年の活躍（2）世論の支持（3）番組の企画・演出に合うか――の3点を軸に出場歌手を選定している。

今年は「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、司会は女優の綾瀬はるか、お笑いタレント・有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（五十音順）が務める。