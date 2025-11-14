GREAT SKY ART「芸術花火」が優秀賞受賞！International Illumination Award 2025

音楽と花火をシンクロさせる「芸術花火」を手掛けるGREAT SKY ARTが、2025年11月11日に横浜市で開催された「International Illumination Award 2025」の授賞式において、「テクノロジー部門 優秀賞」を受賞しました。

最先端技術を駆使した花火演出の革新性が高く評価されたもので、花火による光のエンターテインメントが同部門で認められるのは画期的な快挙です。

「International Illumination Award」は、夜景観光コンベンション・ビューローとぴあ株式会社が主催し、国内外のイルミネーションや夜間エンターテインメント分野の優れた取り組みを表彰するアワードです。

「テクノロジー部門」は、プロジェクションマッピングやドローンなど、単なる電飾に留まらない秀でた光の技術や演出に対して贈られます。

GREAT SKY ARTの「芸術花火」は、音楽と花火をシンクロさせる高度な技術が評価され、今回の受賞となりました。

今回の受賞の背景には、国内外での精力的な活動と実績があります。

2025年7月には、「花火界のワールドカップ」とも呼ばれる世界最大級の「モントリオール国際花火競技大会2025」に日本代表として出場し、日本の花火の魅力を世界に発信しました。

国内でも2025年、「茅ヶ崎サザン芸術花火2025」（6月・神奈川県）や「北海道芸術花火2025」（9月・北海道）、「東北未来芸術花火2025」（9月・宮城県）、「大阪芸術花火2025」（11月・大阪府）など、各地で大規模公演を成功させ、多くの観客を魅了しています。

大倉山冬花火2025

開催日：2025年12月6日(土)

開催場所：札幌市 大倉山ジャンプ競技場

価格：観覧券 4,000円、シャトルバス券 1,000円、マイカーパック 13,000円〜、SVIPチケット 20,000円、VIPチケット 30,000円（ペアチケット）など

アワード受賞後、初となる花火公演「大倉山冬花火2025」が開催されます。

会場は1972年札幌冬季オリンピックの舞台であり、札幌市街の美しい夜景を一望できる大倉山ジャンプ競技場。

「花火×夜景」の幻想的なコラボレーションを、冬の札幌で楽しむ絶好の機会です。

受賞記念パフォーマンス映像 特別公開

今回の受賞を記念し、「モントリオール国際花火競技大会2025」で披露されたパフォーマンスのフルバージョン映像が、GREAT SKY ART公式YouTubeチャンネルにて特別公開されています。

複数のカメラやドローンを駆使して撮影・編集された、音と光が織りなす芸術的な世界観を体感できます。

札幌市の「大倉山冬花火2025」と、国際アワードを受賞した「芸術花火」の紹介でした。

