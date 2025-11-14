大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。歌手のアイナ・ジ・エンド（30）の初出場が発表された。「BiSH」として2021年に出場したが、ソロでは初出場となる。

アイナは人気アニメ「ダンダダン」の主題歌のために書き下ろした楽曲「革命道中」が今年大ヒット。7月に配信されてから3カ月でサブスクリプション（定額聴き放題）の再生数がヒットの基準とされる1億回を突破した。ビルボード「グローバル200」にも6週連続でランクイン。国内外で話題となっている。

アイナは「紅白歌合戦は伝統のあるもので、みんなが1年に1回楽しみにしている偉大なお祭りだと思う」とコメント。「恥ずかしくないパフォーマンスをしたいです。どうぞよろしくお願いします」と力強く語った。

BiSH時代に出演した際は歌詞を噛んでしまったといい、「ずっと悔しかったんですよ。なので今回、ソロで呼んでいただけて、めちゃくちゃうれしい反面、絶対にやり切るぞって思いました」とリベンジを誓った。続けて、「侍みたいな心でここに立っている。アイナ・ジ・エンドっていうちょっとおかしな名前をつけて10年。真面目に歌を歌ってるんだよっていうのを必死こいて伝えにいきたい」と意欲を燃やした。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。