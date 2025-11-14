大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa」が初出場する。

aespaは20年にデビューした4人組。23年には当時の海外勢最速となる東京ドーム公演を開催。翌年には海外女性アーティスト史上初の2年連続東京ドーム公演を達成した。今年初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」では、ヒット曲「Supernova」が「最優秀アジア楽曲賞」を獲得した。

ライブは近未来を思わせる世界観が特徴で、可愛さだけでないダークな魅力とともに、若い女性からの支持を集めている。

aespaの4人は会見には欠席。「この度、私たちaespaが紅白歌合戦に出演させていただくことになりました。私たちaespaの大きな夢の一つ、紅白歌合戦の舞台に立つことができて、とても光栄です。ありがとうございます。皆さんへ感謝を伝えるために、一生懸命準備していますので、期待してください。2025年の大みそか、紅白歌合戦でお会いしましょう」とVTRでコメントを寄せた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。