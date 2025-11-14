大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の初出場を発表した。昨年も紅白出場を期待する声が多く上がっており、悲願の初紅白となった。

FRUITS ZIPPERは笑顔で出場歌手発表会見に出席。メンバーの鎮西寿々歌は「私たちFRUITS ZIPPERはこの1年間紅白歌合戦に出場するという目標を掲げて、チーム、そしてグループ、メンバー、応援して下さるファンの皆さんと一致団結して歩んでまいりました。その中でその思いが実を結び、こうして大きな舞台に立つことが決まって、心からうれしく思います」と喜びを語った。

芸能事務所「アソビシステム」によるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通常カワラボ）からはFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEの2組が出演する。「当日はNHK100周年という本当に素晴らしい大きな節目に私たち締めくくらせていただくということで、妹分であるCANDY TUNEと一緒に日本をかわいく、明るく飾りたいと思います」と意気込んだ。

紅白出場を知らされた時について、「私はうれしくて、本当にニヤニヤしちゃってたんですけど、ほとんどのメンバーが号泣していた」と明かした。

FRUITS ZIPPERは2022年結成。同年にリリースした「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットした。その後も「NEW KAWAII」、「かがみ」などヒット曲を連発。キャッチ―なメロディーと個性あふれる魅力で新時代のアイドルとして活躍している。来年2月1日には東京ドームでライブを開催することが決定している。

鎮西は09年から13年までNHK Eテレ「天才てれびくんMAX/大！天才てれびくん」にてれび戦士として出演。18年から23年までは「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」の12代目おねえさんを務めた。アイドルとして大きく飛躍し、NHKホールへの“凱旋”を果たした。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。