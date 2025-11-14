第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。

１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。

城西大は斎藤将也ら健在

城西大は出雲６位、全日本９位。前回５区３位の斎藤将也（４年）、６区３位の小林竜輝（２年）が健在で、上位に食い込んでも不思議ではない戦力を誇る。

東洋大は松井海斗ら力のある２年生が成長。出雲は９位にとどまったが、例年箱根で巻き返してきた実績がある。出雲１１位の東京国際大は大砲リチャード・エティーリ（３年）を軸にシード権を見据える。両校は全日本出場を逃した分、箱根に向けてじっくり準備できる期間を生かしたい。

予選会通過校では、７チームが全日本に出場。厳しい日程の中で８位に食い込んだ順大は５、６区の経験者が残り、吉岡大翔（ひろと）（３年）らの安定した走りで３年ぶりのシード権を狙う。後半に巻き返した１０位日大、終盤までシード圏内を走った１１位日体大も一定の手応えを得た。中央学院大は１５位に沈んだが、予選会トップ通過の地力がある。