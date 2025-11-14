¡Úºå¿À¡ÛÀ¾½ãÌð¡õ¸Í°æÎí»Î¤È°éÀ®·ÀÌó¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ÏÀ¾¤¬¡Ö120¡×¡¢¸Í°æ¤¬¡Ö121¡×¤Ë
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï14Æü¡¢À¾½ãÌðÅê¼ê¤È¸Í°æÎí»ÎÁª¼ê¤ò°éÀ®·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Åê¼ê¤Ï2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿24ºÐ±¦ÏÓ¡£2021Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È4Ç¯´Ö¤Ç37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢12¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.23¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ª¥Õ¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤â1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿º£·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ö³°Ìî¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢°éÀ®·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö120¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Í°æÁª¼ê¤Ï2022Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿20ºÐ¡£º£µ¨¤Ï2·³¤Ç86»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.168¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö121¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£