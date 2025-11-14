ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表し、歌手の久保田利伸が１９９０年以来、３５年ぶりに出場することが決まった。久保田はデビュー４０周年を記念して９月１０日にべストアルバムをリリース。この秋から２０２６年にかけて４０周年アニバーサリーツアーを開催している。

久保田は１９９０年に初出場。アメリカからの中継で参加し、R＆B歌手・アリスン・ウィリアムズとのデュエットで「Forever Yours」を披露した。今回はそれ以来２度目の出場。実に３５年ぶりとなる。

紅白出場者

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)

あいみょん (7)

ILLIT (2)

幾田りら(初)

石川さゆり (48)

岩崎宏美(15)

aespa (初)

CANDY TUNE(初)

坂本冬美(37)

高橋真梨子(7)

ちゃんみな(初)

天童よしみ (30)

乃木坂46(11)

HANA (初)

Perfume (17)

ハンバートハンバート (初

FRUITS ZIPPER(初)

MISIA (10)

水森かおり (23)

LISA (4)

【白組】

&TEAM(初)

ORANGE RANGE (3)

King & Prince (6)

久保田利伸(2)

郷ひろみ (38)

サカナクション (2)

純烈(8)

TUBE (3)

Number_i (2)

新浜レオン (2)

Vaundy (3)

BE:FIRST (4)

福山雅治(18)

布施明(26)

Mrs. GREEN APPLE (3)

三山ひろし (11)

M!LK(初)