【紅白】大屋根リング彷彿…キービジュアル公開 万博のデザイン手掛けた引地耕太氏
NHKは14日、公式サイトで大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）のキービジュアルを公開した。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
キービジュアルを手がけたのは、今年大きな話題となった大阪・関西万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太氏。「つなぐ、つながる、大みそか。」という今年のテーマを、円や円環をモチーフに表現。大屋根リングを彷彿とさせる
これまでの100年にリスペクトを込めながら、次の100年へつなげていく。これからの輝かしい未来を祝福するような躍動感あふれるキービジュアルになっている。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
