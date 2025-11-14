大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。男性5人組「M！LK」の初出場が発表された。

M！LKは2014年に結成。今年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」がヒット。曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」がSNSで大バズりし、現代用語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30にも選出された。

俳優として昨年のNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演していたメンバーの佐野勇斗は、グループを代表してあいさつ。「僕たちは2015年にデビューして、今年で10周年の年になるんですけれども、もう当時からずっと紅白歌合戦に出場するという目標を掲げて、ここまでやらせていただきました」と念願だったことを告白。

「M！LKはたくさん歴史があるんですけど、その歴史をすべて背負って当日はたくさん楽しみたいと思います」と語った。

そして万感の表情で「そして、ここまで僕たちを応援してくれたみ！るきーず（ファンの愛称）、本当にありがとう」とファンへ感謝。「僕たちは、日本を元気にするグループを目指しておりますので、当日楽しんじゃいたいと思います」と呼びかけた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。