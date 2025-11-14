ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第76回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」はデビュー１０周年の締めくくりに悲願の初出場。３月にリリースした１０周年記念アルバムのタイトル曲「イイじゃん」は、「今日ビジュイイじゃん」のサビで曲調が急変するギャップが中毒性があると評判になり、若者の間で人気が爆発。ＳＮＳ総再生回数２５億回を突破した。

今年３月まで放送されたＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」出演でも人気を集めた佐野勇斗は「２０１５年にデビューして今年で１０周年の年になる。当時からずっと紅白に出場する目標を掲げて、ここまでやらせてもらって、その歴史をすべて背負って当日はたくさん楽しみたい」とコメント。「ここまで応援してくれたみ！るきーず（ファンネーム）ありがとう」とファンに感謝しつつ「日本を元気にするグループを目指しているので、当日楽しんじゃいたいと思います」と語った。

このほどノミネートが発表された「新語・流行語大賞」にも「ビジュイイじゃん」がベスト３０入りしたばかり。親指を立てて、あごをなぞる「イイじゃんポーズ」も流行し、ＮＨＫホールでのアーティスト同士のコラボレーションにも期待が集まりそうだ。

◆Ｍ！ＬＫ（ミルク） １４年１１月２４日に結成され、１５年３月「コーヒーが飲めません」でインディーズＣＤデビュー。メンバーの入れ替えを経て、２０年２月から現行の佐野勇斗、塩崎太智、吉田仁人、山中柔太朗、曽野舜太の５人体制に。ユーモアを備え、武器はライブパフォーマンスとのギャップ。ファンの呼称は「み！るきーず」。