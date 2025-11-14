巨人が支配下契約で獲得した前日本ハムの北浦竜次投手が１４日、東京・大手町の球団事務所で入団会見に臨んだ。前ソフトバンクの板東湧梧投手とともにスーツに身を包み「非常にうれしく思います。早く野球がしたい」と決意を新たにした。

今季育成選手としてプレーした大型左腕はプロ９年目の来季、背番号５６でリスタートする。「結果を出さないといけない年。来年は死に物狂いでやっていきたい。自信があるストレートを見てもらいたいです」とアピールポイントを口にし、来季の個人目標については「チームの成績が第一優先。その次に自分の成績がついてくると思っている。とにかく今はチームの力になれるようにという気持ちです」とキッパリ言った。

昨オフ日本ハムから現役ドラフトで移籍した田中瑛斗投手は高卒同期入団。ひと足先に新天地で活躍する姿を見ていただけに「瑛斗からも連絡をもらって、うれしかった。同級生なので負けていられない」と立て続けのブレイクを誓った。

北浦は１５０キロを超える力強い速球が魅力で、昨年まで支配下選手として１軍で通算３勝を挙げ、８年目の今季は２軍で２１登板して防御率２・８９。主にリリーフで登板したが、シーズン終盤は先発に挑戦。１０月のみやざきフェニックス・リーグでは３登板で計１０イニング無失点、１四球１１奪三振とアピールしていた。巨人はドラフト１位で鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸を指名したが、今季６勝のグリフィンは退団してメジャー復帰の可能性が高く、先発整備が重要課題になっている。

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２５歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍では通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。今季は育成選手としてプレー。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。