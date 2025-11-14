ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが２年ぶりに紅組で出場する。年内いっぱいで「コールドスリープ」することを発表しているため、紅白が活動休止前のラストステージになる。

あ〜ちゃんは会見後にインスタグラムのストーリーズを更新し、「コールドスリープ前 最後のパフォーマンスの締めくくりを紅白さんでさせていただきます」とし、「ああ、たのしみだぁぁ」と心境をつづった。

同グループは今年、デビュー２０周年の節目の年にあたる。２４年１２月から全国アリーナツアーを行い、２０周年の集大成として９月に５年ぶりの東京ドーム公演を開催した。ドーム公演の数日前には「コールドスリープ」することが発表されると、大きな話題を呼んだ。

３人は２００８年に紅白に初出場。それ以来、２３年まで１６年連続で出場を続けた。１５年には３Ｄスキャンとプロジェクション、トラッキングを組み合わせたパフォーマンスを披露。１７年には東京・セルリアンタワーから出演し、渋谷の夜景とサーチライトをバックに「ＴＯＫＹＯ ＧＩＲＬ」を歌唱するなど、様々な演出を用いて視聴者を楽しませてきた。注目を集める中、紅白で有終の美を飾る。