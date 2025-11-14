大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の初出場が発表された。放送中の同局連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌を担当している。

メンバーの佐野遊穂は「紅白歌合戦は例年家でテレビの前で見るものだと思っていましたので、まさか自分たちが出ることっていうのは全く考えてなかった」と驚き。「凄く緊張してしまって寿命が縮むんじゃないかなっていうことをとっても心配しているのと、あと、本番までに風邪を引いて熱が当日出ていたりっていうことがないように本当に気を付けていきたいと思います」と意気込みを明かした。

会見後の取材では、夫婦そろっての紅白出場に佐藤良成は「留守にしないといけないんで、空き巣に狙われないように」と報道陣を笑わせた。わが子にはまだ報告できていないといい遊穂は「ケチョンケチョンに言われないように頑張りたいと思います」、良成は「間違いないように頑張ります」と語った。

ハンバート ハンバートは1998年に結成。佐藤良成と佐野遊穂による夫婦で活動している。2001年にCDデビューした。

朝ドラ主題歌の「笑ったり転んだり」は、人生の苦楽を前向きに歌ったバラード。2人のハモりが生み出す温かいメロディーが話題になっている。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。