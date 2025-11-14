　ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、メジャー全体のベストナインとなる「オールＭＬＢ」に選出された。

　「オールＭＬＢ」はそのシーズンの最強チームを作る表彰で捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、指名打者は各１人、外野手３人、先発投手５人、救援投手２人がそれぞれファーストチーム、セカンドチームで選出される。

　大谷はこれまで指名打者で２１、２３、２４年にファーストチーム、２２年にセカンドチーム、投手で２２、２３年にファーストチーム、２１年にセカンドチームで選出されており、昨季の４年連続ファーストチーム入りの時点で史上初だった。

　投手部門ではドジャース・山本由伸投手（２７）がファーストチーム入りした。ファーストチーム、セカンドチームは以下の通り。

【ファーストチーム】

　▽先発投手　山本（ドジャース）、スキーンズ（パイレーツ）、クロシェット（レッドソックス）、フリード（ヤンキース）、スクバル（タイガース）

　▽救援投手　チャプマン（レッドソックス）、デュラン（フィリーズ）

　▽捕手　　　ローリー（マリナーズ）

　▽一塁手　　ゲレロ（ブルージェイズ）

　▽二塁手　　マルテ（ダイヤモンドバックス）

　▽三塁手　　ラミレス（ガーディアンズ）

　▽遊撃手　　ウィット（ロイヤルズ）

　▽外野手　　ジャッジ（ヤンキース）、ロドリゲス（マリナーズ）、ソト（メッツ）

　▽指名打者　大谷（ドジャース）

【セカンドチーム】

　▽先発投手　サンチェス（フィリーズ）、ペラルタ（ブルワーズ）、ウー（マリナーズ）、ウィーラー（フィリーズ）、ブラウン（アストロズ）

　▽救援投手　ディアス（メッツ）、ムニョス（マリナーズ）

　▽捕手　　　スミス（ドジャース）

　▽一塁手　　カーツ（アスレチックス）

　▽二塁手　　チュラング（ブルワーズ）

　▽三塁手　　カミネロ（レイズ）

　▽遊撃手　　ビシェット（ブルージェイズ）

　▽外野手　　ベリンジャー（ヤンキース）、キャロル（ダイヤモンドバックス）、クローアームストロング（カブス）

　▽指名打者　シュワバー（フィリーズ）

　◆オールＭＬＢ　２０１９年に創設された表彰で、ファンと専門家の投票によりア・ナ両リーグの区別なくファースト、セカンドチームを選出する。各チームとも先発投手５人、救援投手２人、捕手、内野手、指名打者は１人ずつ、外野手は３人が選ばれる。大谷以外の日本選手では、先発投手として２０年にダルビッシュ（カブス）がファーストチーム、前田（ツインズ）がセカンドチーム、２４年に今永（カブス）がセカンドチームに選出された。