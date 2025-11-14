ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、メジャー全体のベストナインとなる「オールＭＬＢ」に選出された。

「オールＭＬＢ」はそのシーズンの最強チームを作る表彰で捕手、一塁手、二塁手、三塁手、遊撃手、指名打者は各１人、外野手３人、先発投手５人、救援投手２人がそれぞれファーストチーム、セカンドチームで選出される。

大谷はこれまで指名打者で２１、２３、２４年にファーストチーム、２２年にセカンドチーム、投手で２２、２３年にファーストチーム、２１年にセカンドチームで選出されており、昨季の４年連続ファーストチーム入りの時点で史上初だった。

投手部門ではドジャース・山本由伸投手（２７）がファーストチーム入りした。ファーストチーム、セカンドチームは以下の通り。

【ファーストチーム】

▽先発投手 山本（ドジャース）、スキーンズ（パイレーツ）、クロシェット（レッドソックス）、フリード（ヤンキース）、スクバル（タイガース）

▽救援投手 チャプマン（レッドソックス）、デュラン（フィリーズ）

▽捕手 ローリー（マリナーズ）

▽一塁手 ゲレロ（ブルージェイズ）

▽二塁手 マルテ（ダイヤモンドバックス）

▽三塁手 ラミレス（ガーディアンズ）

▽遊撃手 ウィット（ロイヤルズ）

▽外野手 ジャッジ（ヤンキース）、ロドリゲス（マリナーズ）、ソト（メッツ）

▽指名打者 大谷（ドジャース）

【セカンドチーム】

▽先発投手 サンチェス（フィリーズ）、ペラルタ（ブルワーズ）、ウー（マリナーズ）、ウィーラー（フィリーズ）、ブラウン（アストロズ）

▽救援投手 ディアス（メッツ）、ムニョス（マリナーズ）

▽捕手 スミス（ドジャース）

▽一塁手 カーツ（アスレチックス）

▽二塁手 チュラング（ブルワーズ）

▽三塁手 カミネロ（レイズ）

▽遊撃手 ビシェット（ブルージェイズ）

▽外野手 ベリンジャー（ヤンキース）、キャロル（ダイヤモンドバックス）、クローアームストロング（カブス）

▽指名打者 シュワバー（フィリーズ）

◆オールＭＬＢ ２０１９年に創設された表彰で、ファンと専門家の投票によりア・ナ両リーグの区別なくファースト、セカンドチームを選出する。各チームとも先発投手５人、救援投手２人、捕手、内野手、指名打者は１人ずつ、外野手は３人が選ばれる。大谷以外の日本選手では、先発投手として２０年にダルビッシュ（カブス）がファーストチーム、前田（ツインズ）がセカンドチーム、２４年に今永（カブス）がセカンドチームに選出された。