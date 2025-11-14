ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。歌手でタレントの堺正章、氷川きよしは「放送１００年」の特別企画で出演することが決まった。

この日、同局で行われた会見に出席した堺は「私だけが引率者のような感じにうけとられてるんじゃないかと思います。特別企画で出させていただくことになりましたので、大変名誉だと思っています」と話した。

日本で初めての放送がラジオからはじまったのが１９２５年。それから１００年の節目を迎えた今年、紅白にソロ歌手として６回出場（１９７１〜７６年）し、司会も３度（９１〜９３年）務めた日本を代表するエンターテイナーの堺が、自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をメドレーで披露する。堺は「Ｓａｎｓ Ｆｉｌｔｒｅ（ソン・フィルトル）」として白組で出場して以来、２６年ぶりに紅白のステージに立つ。

また、ＭＩＳＩＡとともにＮＨＫラグビーテーマソング「傷だらけの王者」で２０２３年の紅白に出演したロックバンド「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ（ＲＳＣ）」が再び出演する。

１月に堺とコラボレーションした楽曲「プンスカピン！」（寺岡呼人作詞・作曲）をリリース。堺が所属したグループサウンズ「ザ・スパイダース」の音楽性と、ＲＳＣのロックを融合したナンバーは話題を呼んだ。堺とライブ共演も果たした同バンドが、一緒に「放送１００年」企画を盛り上げていく。

昨年の紅白で復活のステージを飾った氷川は２５回目の紅白出場になる。これまで演歌歌謡曲からポップスまで、ジャンルにとらわれない華やかなパフォーマンスを届けてきたが、「放送１００年」の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定だ。