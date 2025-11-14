テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーがニュース番組『わたしとニュース』に出演。第1子との2ショットを披露し、仕事復帰&出産を生報告した。

【映像】森川アナ、第1子を笑顔で抱っこする2ショット披露

2024年4月に休職とアメリカでの生活開始を報告していた森川アナ。『わたしとニュース』では、産休・育休を経て復帰後初のレギュラー出演となった。

■第1子との2ショットを披露

13日に更新したインスタグラムには、第1子を笑顔で抱っこする2ショットを投稿。

「しばらくお休みをいただいておりましたが、明日からABEMAの新番組『わたしとニュース』の金曜日を担当することになりました。お休み中に出産し新米かーさんとして日々てんてこ舞いな毎日を送っております。初回テーマは、私自身も本当に本当に苦しめられたつわりについて。寝たきり点滴生活で7キロ減。もう！このつわりめ！！と泣き喚いていた妊娠生活だったのですが…辛いつわりって我慢するしかないの？をテーマにハーバード大学医学部准教授・内田舞さんをゲストにお迎えして掘り下げていきます」とコメントしていた。

番組冒頭で、森川アナは「1年半の間お休みをいただいておりまして、夫の仕事でアメリカに滞在をして、子どもを産んで、産休、育休を経て復帰となりました。昨日は緊張で本当に寝られなかったんですけれども。毎週金曜日のこの1時間、皆さんに見てよかったなと思ってもらえるように努めてまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします」と語った。

さらに、番組でも改めて第1子との2ショットが紹介されると、「今、絶賛子育て中で、昨日もなかなか寝られない中、娘が夜泣きを1時間に1回ぐらいしまして、だいぶ疲弊しております……」と子育てに苦戦していることを明かした。

（『わたしとニュース』より）