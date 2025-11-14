米スポーツサイトのアスレチックは１３日（日本時間１４日）、「レッドソックスがオフに取り組むべき戦略」として一塁手、三塁手を示す「いずれかのコーナー内野手」を獲得すべきと主張。候補１０人の中に今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手（２５）、巨人の岡本和真内野手（２９）を挙げた。

「コーナー内野手」の６番目に村上が入った。ただし一塁手としてだ。そして岡本も一塁手として８位に挙がった。

昨季は生え抜きのカサスが一塁手として開幕スタメンに名を連ねたが、同サイトは「ケガに悩まされた２シーズンを終えたばかりで、数年前のように将来の一塁手として確実に期待されてはいない。７月のトレード期限までにトレードされる可能性が高い」と指摘。１位はメッツで過去５シーズン、年平均３９本塁打を放ち、ＦＡ市場の目玉の一人、アロンソを挙げた。「彼が打線全体に与える影響は計り知れず、平均的なパワーチームから平均以上のチームへと押し上げる可能性を秘めている」

また、３位のブレグマンとの再契約がまとまらなかったとしても、「本来は遊撃手である（若手有望株の）メイヤーを三塁で起用するのは容易なこと」で、今オフは「三塁手ではなくＦＡの一塁手を優先する可能性がある」と説明した。