ポケモンセンターオンライン「メガハッピーホリデー」開始。「Pokemon LEGENDS Z-A」とオリジナルグッズのセットが登場
ポケモンセンターオンラインにて、11月14日から2026年1月16日17時59分まで「メガハッピーホリデー」が開催される。
期間中は、「Pokemon LEGENDS Z-A」とポケモンセンターのオリジナルグッズがセットになった「メガギフト」や特典、キャンペーンなどが用意されている。
なお、ポケモンセンター店頭では12月6日より開催予定。
「メガハッピーホリデー」
「メガギフト」が登場
販売期間：11月14日（金）10時～2026年1月16日17時59分
ピカチュウのダイカットギフトバッグに入った「Pokemon LEGENDS Z-A」と、ポケモンセンターのオリジナルグッズが、専用配送箱で届けられる。【メガギフトの一例】
冒険のはじまりセット チコリータ（「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」）/価格：10,889円
メガシンカセット メガリザードンX（「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」）/価格：12,528円
メガシンカセット メガリザードンY（『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』）/価格：12,528円
だいすき！ピカチュウセット（『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』）/価格：9,778円
※12月20日（土）までに発送予定
商品購入でメガプレゼント
実施期間：11月14日（金）10時～12月25日（木）23時59分
期間中、ポケモンセンターオンラインで買い物をすると、注文ごとにプレゼントにぴったりなメッセージギフトステッカーが（全10種）ランダムでもらえる。
※一部対象外の商品がございます（例：受注・予約商品など）。各商品ページをご確認ください。
※なくなり次第終了となります。
おすすめグッズ一覧
「メガハッピーホリデー」のページでは、プレゼントにぴったりなオススメグッズが多数紹介されている。【一例】
ぬいぐるみ Pokemon Holiday Blessings ピカチュウ/価格：4,620円
ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット スタートデッキGenerations ピカチュウex・カビゴンex/価格：850円
その他
ポケモンお正月くじステッカー
12月26日より「ポケモンお正月くじステッカー」が登場。
メガハッピーホリデー抽選会
ポケモンセンターオンライン会員の中から、抽選で20組40名に屋内型仕事大剣テーマパーク「カンドゥー」の親子ペア招待券をプレゼント。
メガダウンロードコンテンツ
ポケモンたちと一緒におうちを飾り付けできるダウンロードコンテンツがもらえる。
各キャンペーンの詳細は「メガハッピーホリデー」のページで確認できる。
