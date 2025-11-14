ポケモンセンターオンラインにて、11月14日から2026年1月16日17時59分まで「メガハッピーホリデー」が開催される。

期間中は、「Pokemon LEGENDS Z-A」とポケモンセンターのオリジナルグッズがセットになった「メガギフト」や特典、キャンペーンなどが用意されている。

なお、ポケモンセンター店頭では12月6日より開催予定。

「メガハッピーホリデー」

「メガギフト」が登場

販売期間：11月14日（金）10時～2026年1月16日17時59分

ピカチュウのダイカットギフトバッグに入った「Pokemon LEGENDS Z-A」と、ポケモンセンターのオリジナルグッズが、専用配送箱で届けられる。

【メガギフトの一例】

冒険のはじまりセット チコリータ（「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」）/価格：10,889円

メガシンカセット メガリザードンX（「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」）/価格：12,528円

メガシンカセット メガリザードンY（『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』）/価格：12,528円

だいすき！ピカチュウセット（『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』）/価格：9,778円

※12月20日（土）までに発送予定

□メガギフトセット商品一覧ページ

商品購入でメガプレゼント

実施期間：11月14日（金）10時～12月25日（木）23時59分

期間中、ポケモンセンターオンラインで買い物をすると、注文ごとにプレゼントにぴったりなメッセージギフトステッカーが（全10種）ランダムでもらえる。

※一部対象外の商品がございます（例：受注・予約商品など）。各商品ページをご確認ください。

※なくなり次第終了となります。

おすすめグッズ一覧

「メガハッピーホリデー」のページでは、プレゼントにぴったりなオススメグッズが多数紹介されている。

【一例】

ぬいぐるみ Pokemon Holiday Blessings ピカチュウ/価格：4,620円

ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット スタートデッキGenerations ピカチュウex・カビゴンex/価格：850円

□おすすめグッズ一覧ページ

その他

ポケモンお正月くじステッカー

12月26日より「ポケモンお正月くじステッカー」が登場。

メガハッピーホリデー抽選会

ポケモンセンターオンライン会員の中から、抽選で20組40名に屋内型仕事大剣テーマパーク「カンドゥー」の親子ペア招待券をプレゼント。

メガダウンロードコンテンツ

ポケモンたちと一緒におうちを飾り付けできるダウンロードコンテンツがもらえる。

各キャンペーンの詳細は「メガハッピーホリデー」のページで確認できる。

□「メガハッピーホリデー」のページ

(C)Pokémon. cNintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。