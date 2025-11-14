全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１３日（日本時間１４日）にア・リーグＭＶＰを発表し、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が選ばれた。２年連続３回目の受賞で、１位票１７、２位票１３の３５５ポイントを獲得。マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）は１位票１３、２位票１７の３３５ポイントで２０ポイント差の２位だった。

ローリーは６０本塁打、１２５打点で２冠に輝いたが、ジャッジは打率３割３分１厘で自身初の首位打者に輝くも、５３本塁打、１１４打点は２位。しかし、出塁率４割５分７厘、長打率６割８分８厘、ＯＰＳ１・１４４、ｂＷＡＲ９・７はいずれもメジャートップと打者の指標で圧倒した。

自宅からＭＬＢネットワークの発表番組に出演したジャッジは、これから夢を追うすべての子供たちへのメッセージを聞かれると力強く話した。

「とにかく努力を続け、大きな夢を持ち続けてほしい。それが一番大事なことだと思う。私が子供の頃は、裏庭で両親とふざけ合ったり、リトルリーグでプレーしながら、いつかメジャーでプレーする日が来るって言っていたんだ。まさか実現するとは思わなかったけど、（今でも）本当に信じられない。とにかく、ひたすら自分の道を歩み続けてほしい」

今年１月、第１子である長女が誕生。父親として初めて臨んだシーズンでもあった。「４打数４安打でチームが勝った試合であれ、４打数無安打で負けた試合であれ、娘はいつも笑顔で、本当にうれしそうに迎えてくれる。本当に信じられないくらい素晴らしいこと。これからもヤンキー・スタジアムで多くの試合に娘を連れてくることが楽しみなんだ」と更なる活躍を誓った。