【紅白2025】FRUITS ZIPPER＆CANDY TUNE、KAWAII LAB.から2組出場
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディチューン）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.からは2組が初出場となった。
FRUITS ZIPPERは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルで2022年4月にデビュー。同年4月にデジタルリリースされた「わたしの一番かわいいところ」は、そのキャッチーなメロディや振付からSNSを中心に話題を呼び、TikTok総再生回数は15億回超え、MVの再生回数も2300万回を超えている。日本のみならず世界中で人気を誇り、タイ、台湾などでも海外公演を成功させた。
また、2023年には「第65回日本レコード大賞」にて最優秀新人賞を受賞。2024年も「第66回日本レコード大賞」にて優秀作品賞を受賞、武道館公演を成功させるなど躍進を続けてきたが、「第75回紅白歌合戦」は落選。月足、松本、早瀬が自身のX（旧Twitter）にて、出場者発表を受けたと思われる、悔しさを滲ませたコメントを投稿していた。悔しさをバネに活動してきた2025年は目標としていたさいたまスーパーアリーナ公演を成功させ、「かがみ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」などで知名度や人気をさらに拡大。ついに悲願の初出場を果たした。
CANDY TUNE（通称・きゃんちゅー）は、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏のメンバーからなり、2023年3月にデビュー。グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。2025年10月1日にリリースした「倍倍FIGHT!」がバズを生み、一躍話題となった。ミュージックビデオは2700万回再生を突破している。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPER＆CANDY TUNE、紅白初出場
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
