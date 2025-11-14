高垣麗子、8歳長女の「お友達とのお揃い弁当」公開「愛情たっぷり」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】モデルの高垣麗子が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女に作ったお弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳美人モデル「愛情たっぷり」8歳長女への手作り弁当
高垣は「今日のお弁当」と題し、長女に作ったお弁当を公開した。玄米おむすび2個、焼き海苔、チーズハンバーグ、ミニトマトの入ったお弁当の写真に「お友達とのお揃い弁当」「お友達と事前に打ち合わせをしているなんて可愛いなぁ…」とコメントを添え「海苔も巻いたらダメで、カットしてラップに包むのだそう」と、詳細なリクエストがあったことを明かした。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「美味しそう」「お友達とのお揃い嬉しいね」の声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
