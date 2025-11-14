Snow Man深澤辰哉、メンバーとの食事会計の男気じゃんけんに勝利 金額に言及「すごかった」
【モデルプレス＝2025/11/14】Snow Manの深澤辰哉が、13日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に渡辺翔太とともに出演。昨年のドームツアーでの苦い思い出を明かした。
【写真】スノ深澤、メンバー2人とお揃いバスケユニ姿
5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を11月15日の北海道公演からスタートするSnowMan。渡辺から「去年は北海道裏で苦い思い出あったんじゃない？」と水を向けられた深澤は、「北海道1日目終わって、スタッフさん含めてみんなでご飯食べてる時に、ラウールが『ふっかさん、ここはじゃんけんしたくない？』って」と食事の支払いをする人をじゃんけんで決めることをラウールから提案されたことを振り返った。
深澤もそれに乗り、メンバーそれぞれとスタッフ代表でじゃんけんをすることになったそうだが、渡辺は「自分たちがまさかお会計すると思ってなかったから、俺たちは好きなだけ頼んでた。カニとかも時価。年代物のウイスキーとかをみんなバコバコ飲んで」とかなりの金額になっていたことを口にした。
深澤は「じゃんけんをして勝った人が」と男気じゃんけんをしたと話し「じゃんけんをして最後残ったのがラウールと俺。じゃんけんしたら深澤勝ちました。お会計すごかったよ…」と結果自身が払うことになったと告白。渡辺から「そのお会計を物に例えてよ」とリクエストされると、「ハイブランドのバッグ2個分ぐらいじゃないですか」と笑った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
◆深澤辰哉、昨年のツアー中のメンバーとの食事を回顧
