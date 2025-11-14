「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表、FRUITS ZIPPERやHANAら9組が初出場
大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が、11月14日に発表された。初出場はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、ちゃんみな、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、HANAら9組。放送は12月31日午後7時20分から。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように…そんな願いをテーマに込めました」（公式ホームページより）と説明している。
出場歌手は次の通り。（※カッコ内は出場回数）
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）／あいみょん（7）／ILLIT（2）／幾田りら（初）／石川さゆり（48）／岩崎宏美（15）／aespa（初）／CANDY TUNE（初）／坂本冬美（37）／高橋真梨子（7）／ちゃんみな（初）／天童よしみ（30）／乃木坂46（11）／HANA（初）／Perfume（17）／ハンバートハンバート（初）／FRUITS ZIPPER（初）／MISIA（10）／水森かおり（23）／LiSA（4）
【白組】
＆TEAM（初）／ORANGE RANGE（3）／King & Prince（6）／久保田利伸（2）／郷ひろみ（38）／サカナクション（2）／純烈（8）／TUBE（3）／Number_i（2）／新浜レオン（2）
／Vaundy（3）／BE:FIRST（4）／福山雅治（18）／布施明（26）／Mrs. GREEN APPLE（3）／三山ひろし（11）／M!LK（初）
