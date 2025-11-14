東海地方は、この土日は穏やかに晴れて、絶好の行楽日和となるでしょう。17日(月)までポカポカ陽気が続きますが、18日(火)は一転、晴れても風が冷たいでしょう。岐阜県では、今シーズン初めて本格的な雪になる所がありそうです。この土日に、冬支度を進めるようにしてください

今日14日は晴れてポカポカ陽気

今日14日、東海地方は、朝からスッキリと晴れています。

今夜(14日)にかけて、本州付近は高気圧に覆われるため、晴れる所が多いでしょう。ただ、静岡県は、夕方まで大体晴れますが、夜は、風が収束するため雲が広がりやすくなる見込みです。所々でにわか雨の可能性があるため、洗濯物のしまい忘れに注意してください。最高気温は、平野部では20℃前後まで上がるでしょう。風も穏やかで、昼間はポカポカ陽気となりそうです。夕方以降は寒くなるため、午後からお出掛けの方は、上着を忘れずにお持ちください。

土日の天気 絶好の行楽日和に

明日15日から16日(日)も、本州付近は高気圧に覆われて、晴天が続きそうです。朝晩は、静岡県の一部で雲が広がり、にわか雨の可能性がありますが、その他の地域では、雨は降らないでしょう。土日ともに、最高気温は平野部で20℃前後まで上がり、日差しが暖かく感じられそうです。昼間は上着いらずで、過ごせるでしょう。絶好の行楽日和となりそうです。

なお、東海地方の紅葉は、岐阜間と三重県では広く見頃を迎えています。愛知県と静岡県は、色づき始めの所が多くなっています。

ポカポカ陽気は17日(月)まで 18日(火)は一気に冬

ポカポカ陽気は17日(月)までで、18日(火)は一転、この時期としては強い寒気が流れ込むため、師走の寒さになる見込みです。



晴れる太平洋側の地域では、昼間の寒さのピークは18日(火)となりそうです。19日(水)以降も、昼間は、これまでのように気温は上がらず、季節は前進しそうです。また、朝晩は、冷え込みが強まるでしょう。来週は、ダウンコートや冬用の厚手のコート、防寒グッズが活躍する日が多くなりそうです。



岐阜県では、今シーズン初めて本格的な雪になる所がありそうです。早い所では、17日(月)夜から雪が降りだすでしょう。はじめ雨で降りだす所も、次第に雪に変わる見込みです。18日(火)から19日(水)朝頃にかけて、飛騨北部や郡上市、西濃の山沿いを中心に、断続的に雪が降るでしょう。冬用タイヤへの交換がまだな方は、この土日の間に済ませておきましょう。

シーズン最初の雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。