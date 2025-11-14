300台限定！ スバル「BRZ」のコンプリートカー「STIスポーツ・タイプRA」が登場！ モータースポーツ技術を詰め込んだFA24型バランスドエンジン搭載で価格は497万円から【新車ニュース】
高精度にバランス取りしたFA24型「バランスドエンジン」搭載
スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA withリヤスポイラー｜Subaru BRZ STI Sport Type RA with Rear Spoiler
BRZ STIスポーツ・タイプRAは、スバルとSTIがスーパー耐久シリーズをはじめとするモータースポーツで培ってきた技術や知見を活かし、走る愉しさを追求したコンプリートカー。
このモデルの主な特徴は下記のとおり。ボディカラーは「WRブルー・パール」と「クリスタルホワイト・パール（3万3000円高の有償）」の2色が設定された。
スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA withリヤスポイラー｜ボディカラー：クリスタルホワイト・パール
バランスドエンジン
スーパー耐久シリーズ参戦車両「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept※」と同様の高精度にバランス取りしたFA24型エンジンを採用。ピストン、コンロッド、クランクシャフト、フライホイール、クラッチカバーの重量・回転バランス公差を徹底的に低減し、振動が少なく滑らかに吹け上がるレースカーのようなエンジンフィールを実現している。
※スーパー耐久シリーズ2022 第1戦から、2024第2戦まで参戦した車両
冷却フィン付リヤデファレンシャルケース
スーパー耐久シリーズ参戦車両「Team SDA Engineering BRZ CNF Concept」や、BRZのワンメイクレース参戦用グレードの「Cup Car Basic」で採用されている冷却フィン付リヤデファレンシャルケースを装備。過酷な走行条件下でもデファレンシャルオイルの油温上昇を抑え、トラクション性能の低下を最小限に抑制する。
シフトアシスト機能（レブシンク／フラットシフト）
スーパー耐久シリーズの現場における「クルマとドライバーへの負担をどれだけ減らせるか」という課題から生まれた機能。レブシンクは、シフトダウン時にエンジン回転数を自動制御し、スムーズな変速と運転負担を軽減。フラットシフトは、アクセルを戻さずにシフトアップする操作を可能とし、トランスミッションへの負荷軽減と鋭い加速レスポンスを両立する機能だ。
ZF製フロント&リヤダンパー&STI製フレキシブルパーツ
スーパー耐久シリーズで培った知見を活かした専用ZF製ダンパーとSTI製フレキシブルパーツを採用することで、ドライバーの操作に忠実に応答する高い操縦性を実現している。
スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA｜STI & TYPE RAロゴ入り専用プレート
スバル「BRZ STIスポーツ・タイプRA」主な特別装備
・ZF製フロント&リヤダンパー
・STI製BBS18インチ×7.5Jアルミホイール（マットグレイ／マットブロンズ）※1
・ブレンボ製フロント17インチ対向4ポット&リヤ17インチ対向2ポットベンチレーテッドディスクブレーキ（ゴールドキャリパー）
・冷却フィン付リヤデファレンシャルケース
・バランスドエンジン（ピストン&コンロッド、クランクシャフト、STI & TYPE RAロゴ入り専用プレート付）
・専用エンジンコントロールユニット（レブシンク&フラットシフト）
・バランスドクラッチカバー&フライホイール
・STI製フレキシブルVバー（STIロゴ入り）
・STI製フレキシブルドロースティフナー リヤ（STIロゴ入り）
・STI製パフォーマンスマフラー（STIロゴ入り）
・ファブリックシート［ブラック（レッドステッチ）］
・ブラックインナードアハンドル
・STI フロントアンダースポイラー
・STI リヤサイドアンダースポイラー
・STI ドライカーボンリヤスポイラー※2
・BRZリヤオーナメント（ラスターブラック塗装）
※1：タイプRAはマットグレイ、タイプRA withリヤスポイラーはマットブロンズ
※2：タイプRA withリヤスポイラーに装備
「BRZ STIスポーツ・タイプRA」の税込車両価格は497万2000円で限定200台、リヤスポイラーを装着する「STIスポーツ・タイプRA withリヤスポイラー」は547万8000円で限定100台の合計300台が発売される。11月30日（日）まで全国のスバル販売店で抽選申し込み受け付け中だ。
なお同モデルは、11月15日（土）、16日（日）に富士スピードウェイ（静岡県）で開催される「ENEOS スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE第7戦S耐FINAL大感謝祭」にて展示される予定だ。
SPECIFICATIONS
スバルBRZ STIスポーツ・タイプRA｜Subaru BRZ STI Sport Type RA
ボディサイズ：全長4265×全幅1775×全高1310mm
ホイールベース：2575mm
最低地上高：130mm
最小回転半径：5.4m
乗車定員：4人
車両重量：1280kg
総排気量：2387cc
エンジン：水平対向4気筒DOHC16バルブ
最高出力：173kW（235ps）/7000rpm
最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/3700rpm
トランスミッション：6速MT
駆動方式：FR
※諸元はプロトタイプによる開発目標値
INFORMATION
スバル BRZ STIスポーツ・タイプRA 特設サイト
https://www.subaru.jp/advertising/brz/typera/