これほどあっけなく土俵に落ちるとは、誰が想像できたか――。

大関取り安青錦の出世街道に立ちはだかる「体重のカベ」…幕内の平均体重より-10kg

初日から4連勝中の安青錦（21）に13日、土がついた。相手は前頭筆頭で4連敗中の若隆景。立ち合いで左に変化されると、相手を見失った安青錦はつんのめってしまい、そのまま送り倒された。

これで今場所は4勝1敗。7月場所は前頭筆頭で11勝し、9月場所も小結で11勝。

起点は平幕とはいえ、今場所の成績次第では「三役で3場所計33勝」の大関昇進目安をクリアし、悲願の昇進がかなうともっぱらだが、角界OBはこう言う。

「今後に響きかねない負け方でもある。安青錦は低い姿勢で頭をつけ、じっくり相撲を取るのが持ち味。立ち合いの踏み込みも浅い。普通、こうした力士相手に立ち合い変化はむしろ悪手。突進してくる押し相撲の力士ならまだしも、そうでなければ冷静に対処され、墓穴を掘るだけです。ただ、安青錦はこれまで一度も立ち合いで変化をされたことがなく、入門3年目で経験が浅い。今後、相手の変化を警戒するあまり、ただでさえ鈍い出足がさらに出なくなる恐れもある」

安青錦は取組後、「（変化は）頭になかった。自分が悪い」と話した。ある意味、勉強になった一番と言えるが、前出のOBが続ける。

「相手も相手ですからね。若隆景は安青錦が現役力士の中で最も尊敬し、慕っている力士。巡業などでは常に傍らに付き従い、さまざまなアドバイスをもらっている憧れの存在です。そんな相手に立ち合い変化をされたショックは少なくないでしょう」

うまく切り替えることができればいいが……。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは5月場所の直前に、安青錦へのインタビューを実施。相撲のことのみならず、日本語の習得方法や来日後のカルチャーショックなどを赤裸々に語ってもらった。流暢な日本語を操る本人からは、「腹違い」というまさかの単語まで飛び出して…。

