大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表された。2025年を彩った女性アイドルの明暗は分かれた。

「推し活」ブームの中、女性アイドルの楽曲が数多くバズった2025年。中でもTikTokで話題となったのが、「FRUITS ZIPPER」、「CANDY TUNE」、「超ときめき宣伝部」、「＝LOVE」の楽曲。それぞれキャッチーなメロディーとかわいらしい世界観が流行し、従来の女性アイドルのメインターゲットとは異なる若い女性からも人気を集めた。音楽番組やバラエティー番組に出演するなど、活躍の場を広げていった。

それぞれのファンから紅白初出場を期待する声が上がっていたが、「FRUITS ZIPPER」、「CANDY TUNE」が初出場を果たす一方で、「超ときめき宣伝部」、「＝LOVE」は惜しくも届かなかった。「FRUITS ZIPPER」、「CANDY TUNE」はどちらも芸能事務所「アソビシステム」によるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（通常カワラボ）のアイドル。カワラボは大きな躍進を遂げた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。