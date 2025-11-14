²ð¸î¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ë¤Þ¤É¤ï¤µ¤ì¤º¤Ë¡ã¤¢¤ë¾ì½ê¡ä¤ò¸«¤ì¤Ð»ÜÀß¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
¡Ö²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡½¡½¡©¡×²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸³èÁêÃÌ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á²ð¸î¿¦¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òX¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï3.7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ö¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ãÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¿´¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¸¤á¤¿Ãø½ñ¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç²ð¸î¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç²ð¸î¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù
* * * * * * *
¡ÖºÙÉô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¸«Æ¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖºÙÉô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¡£
°ì¸«ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎËÜ¼Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¡Ö·Ç¼¨Êª¤Î¹â¤µ¡×¤ËÃíÌÜ¡Õ
»ÜÀßÆâ¤Î·Ç¼¨Êª¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î»ÜÀß¤¬¡ÖÃ¯¤ÎÌÜÀþ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ç¼¨Êª¤¬¿¦°÷¤ÎÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤ä¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿Êý¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¼ê¤¹¤ê¤Ë¤«¤«¤é¤ºÀäÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ç¼¨Êª¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº£·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê¡×¤ä¡ÖËÜÆü¤Î¸¥Î©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ç¼¨Êª¤òÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Öº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤ÏXX¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·Ç¼¨Êª¤ÎÇÛÃÖ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤¬¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡Ö¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¡×¤ò³ÎÇ§¡Õ
¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ÎÇÛÃÖ¾ì½ê¤â¡¢ÎÉ¤¤»ÜÀß¤ò¸«¶Ë¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¹Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤Êý¤Î¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤¬¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÅµ¤¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»ÜÀß¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë²ð½õ¤¬É¬Í×¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤¬¾ï¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¿´¤Å¤«¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢Â¾¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¥±¥¢¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¡Ö¥Ë¥ª¥¤¡×¤ò³ÎÇ§¡Õ
»ÜÀßÆâ¤ÎÀ¶·éÅÙ¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥ª¥¤¡×¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±øÊª¼¼¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä´¹µ¤¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«³Ø»þ¤Ë¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ËÉº¤¦¶õµ¤¤Î¾õÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¯¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¿©»öÁ°¡£¿æ¤¤¿¤Æ¤´ÈÓ¤äÄ´ÍýÃæ¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢¿©»ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¶ÁÝ¤ä±ÒÀ¸´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com¡Ë
¡Ô¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡×¤ò³ÎÇ§¡Õ
ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ë¤â¡¢¿¦°÷¤Î»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¯¾²¸å¤ÎÉÛÃÄ¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Ï¿¦°÷¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤¬À°Á³¤È¾ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÍð¤ì¤Ï¿´¤ÎÍð¤ì¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÀ°¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Î¥±¥¢¤Î¼Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀ°¤¨¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉ¤¤Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò¸«¶Ë¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ÎºÙ¤«¤ÊÇÛÎ¸¤ä¿¦°÷¤Î¿´¤Å¤«¤¤¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com¡Ë
4¿ÍÉô²°¤È¸Ä¼¼¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¡©
¡ü°ì³µ¤Ë¡Ö¸Ä¼¼¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤
¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢4¿ÍÉô²°¤È¸Ä¼¼¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï°Õ³°¤ËÊ£»¨¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Â¿¾²¼¼¡Ê4¿ÍÉô²°¡Ë¤ÏÈñÍÑ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸Ä¼¼¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ëÊ¬¡¢ÈñÍÑ¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¾²¼¼¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¸Ä¼¼¤ÏÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¿¦°÷¤¬Éô²°¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë²ó¿ô¡×¤Ç¤¹¡£
¸Ä¼¼¤Î¾ì¹ç¡¢¿¦°÷¤¬Éô²°¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿¦°÷¤ËÄ¾ÀÜ¤ª´ê¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¿¾²¼¼¤Ë¤Ï4¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿¦°÷¤¬Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤ËÉÑÈË¤ËÉô²°¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ÐÆþ¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¿¦°÷¤¬Éô²°¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë²ó¿ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¦°÷¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ç¤âÌÂÏÇ¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¾ìÌÌ¡£
Â¿¾²¼¼¤Ç¤Ï¡¢¶öÁ³Ë¬¤ì¤¿¿¦°÷¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¤ª´ê¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡¢À¸³è²»¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿¦°÷¤Î½ÐÆþ¤ê¤Î²ó¿ô¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎËþÂÅÙ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÁª¤Ó¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ä´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¦°÷¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤»ÜÀßÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿¾²¼¼¤¬¤¤¤¤¤«¸Ä¼¼¤¬¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä´õË¾¡¢ÂÎÄ´¼¡Âè¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¿¦°÷¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏÂ¿¾²¼¼¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç²ð¸î¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¤Î¤Ö¡§Ãø¡¿¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
