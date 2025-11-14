かっぱ寿司のごちCAFEに新作♡焦がしカラメルのアイスカタラーナ登場

かっぱ寿司の本格スイーツブランド「ごちCAFE」から、2025年11月20日より『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』が全店で登場♡注文ごとに表面のお砂糖を炙るので香ばしい香りとパリパリ食感が楽しめます。ひんやり濃厚なクリームアイスと香ばしいカラメルの組み合わせは、お寿司のあとの贅沢なデザートタイムにぴったり♪

注文ごとに炙る香ばしカラメル

『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』（260円税込～）は、注文を受けてから表面に振った砂糖を店内で炙る本格仕様♡

カリッと香ばしいカラメルと濃厚なクリームアイスのハーモニーが楽しめます。お子さまから大人まで、みんなが笑顔になる味わいです♪

お寿司のあとにぴったりな贅沢スイーツ

プレミアムプリン

蜜おさつと醤油キャラメルアイス

ベイクドチーズケーキ

「ごちCAFE」は、かっぱ寿司オリジナルの本格スイーツブランド。

『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』はもちろん、『プレミアムプリン』（360円税込）や『蜜おさつと醤油キャラメルアイス』（330円税込）、『ベイクドチーズケーキ』（330円税込）など。

季節感とトレンドを大切にしたラインナップで、食後の満足感をぐっとアップさせます♡

家族みんなで楽しめるひんやりデザート

店内飲食はもちろんお持ち帰りも可能で、家族みんなで楽しめる『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』。

ひんやり濃厚なクリームと香ばしいカラメルの組み合わせは、食後のちょっと贅沢なひとときにぴったりです♪販売はかっぱ寿司全店で、品切れの際はご容赦ください。

かっぱ寿司で楽しむ贅沢スイーツタイム♡

2025年11月20日より、かっぱ寿司全店で販売される『焦がしカラメルのアイスカタラーナ』（260円税込～）は、注文ごとに表面を炙る本格スイーツ。

ひんやり濃厚なクリームと香ばしいカラメルの食感がたまらない♡お寿司のあとに、家族や友人と一緒に楽しむちょっと贅沢なデザートタイムにおすすめです♪

ひこの機会に試してみてください。