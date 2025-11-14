大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日、発表された。年内でのグループ活動休止を発表している女性3人組「Perfume」は、2年ぶり17回目の出場を果たす。

2008年に初出場し、23年まで16年連続出場。これは双子デュオ「ザ・ピーナッツ」の59〜74年に並ぶ、紅組のグループ最長連続出場記録となっている。

9月21日、1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します。」と報告。今年いっぱいで活動休止となるため、紅白の舞台が休止前最後のステージとなりそうだ。

今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。音楽の力でつながりの輪を広げていく。司会は3年連続となるお笑いタレントの有吉弘行、終活をテーマにした土曜ドラマ「ひとりでしにたい」で主演、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で語りを務めた女優の綾瀬はるか、連続テレビ小説「あんぱん」でヒロイン・のぶ役を演じた女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。