着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「心の冬支度」です。

【写真】著者宅にあるテレビ台の引き出し。一つ一つのモノがあるべきところに、きれいに収まっています

* * * * * * *

「心の冬支度」も大切に

風が少し冷たく感じられるような、そんな季節の変わり目に、「そろそろ冬支度をしようかな」と思っている方も多いのではないでしょうか？

11月は、より暖かい服装、リビングにホットカーペットを敷いたり、暮らしを整える季節。この時期こそ「心の冬支度」も大切にしませんか？

冷たい空気の中で、あたたかいお茶をゆっくり飲みながら、自分の心の中もそっと整えてあげる――。

そんな時間を持てたら、それだけで幸せな気持ちになるはずです。

ただし、そこでは「片づけ」ができているかどうかがカギになるのも確か。

たとえば以前、片づけが苦手だったころの私は、常に家の中が散らかっていたので、残念ながらそんな気分になりませんでした。そして今、片づけ講座の受講生さんから、同じような話を聞きます。

それは「モノが多い」ことだけでなく、「モノへの＜思い＞が溜まっている」ことが関係しているように感じています。そして溜まった思いが、そのまま心の重さにも繋がっているのではないでしょうか？

私が変われたキッカケ

「もったいない」

「いつか使うかも」

「子どもが帰ってきたときに必要かも」

なかなか捨てられないから、いつまでたっても散らかったまま。

フリーアナウンサーとして忙しく働く中、家に帰ると散らかっている部屋を見て、うんざり、ストレスを感じていました。

「片づけなきゃ」と思いながらも、動けない自分。そんな私が変われたキッカケとは？

それは「引き出しひとつ」「棚一段だけ」片づけてみる、ということ。

ほんの小さなスペースでも、そこを整えると、不思議と気持ちが軽くなり、「私にもできた」と自信が芽生えることに気づくはずです。

そして小さな成功体験が、次の一歩を後押ししてくれる。たとえ5分でも、自分のために動けた時間が心を満たしてくれるのです。

そしてその体験が、今私が伝えている「スモールフィット片づけ」に結実しました。

無理をせず、自分に“ちょうどいい片づけ”を見つけること。暮らしを整えることは、自分を大切に扱うことでもあります。だからと言って、完璧を目指さなくても大丈夫。



ちょっとの片づけでも、気持に余裕が生まれます。心地よく暮らす力は、誰の中にも眠っているのです。

「家族の関係もあたたかく」

そしてもうひとつ、特にこの時期に大切にしているのが、「家族の関係もあたたかく」ということ。

寒くなる季節は、家で過ごす時間が増えます。その分、会話などがギクシャクすることですれ違いが起き、ケンカに繋がることも。

ちなみにわが家は夫と趣味が違うこともあり、そんなにたくさん会話をしているわけでもないのですが……。結婚してから一度もケンカをしたことがありません。



まず「引き出し一つ」「棚一段」だけ片づけてみるのが著者提唱の＜スモールフィット片づけ＞（写真：著者）

よく秘訣は？ と聞かれますが、しいて言うなら、お互いに「ありがとう」や「助かったよ」をちゃんと言葉にすることを大切にしてきたからなのでは、と思います。たまに忘れてしまう事もありますが(笑)。

例えば、もともと片づけが苦手だった夫が、クローゼットの整理をして服を手放してくれたときには、すかさず「すごいね！」と声をかけます。

自分から片づけてくれたことに心からありがたく感じるからではありますが、夫は夫で、まんざらでもない表情を見せます。

その表情を見ると、私も自然と笑顔になり、穏やかな気持ちになるのです。

手放すべきは思い込みなのかも

あらためて片づけは、ただの家事ではなく、夫婦のコミュニケーションの時間でもあります。片づけがうまく進むと、家の中の空気がふんわり温かくなるのを感じます。

今年もあと少し。年末に向けて慌ただしくなる前に「何を手放し、何を大切にしたいか」をちょっとだけ見つめてみませんか？

もしかすると手放すべきはモノだけでなく「こうあるべき」「もっと頑張らなきゃ」という思い込みかもしれません。

そしてその思い込みを少しゆるめられれば、心の中にスペースができ、新しい風が吹きこみます。

50代からの片づけは“減らすこと”が目標なのではなく、自分らしく、軽やかに生きる事を目標にしてもいいですね。

小さく片づけて心を整える。



（写真：著者）

その積み重ねが、笑顔あふれる冬の日々へとつながっていきます。

この11月も無理せず、焦らず、自分のペースで。

どうか皆さんの暮らしが少しでも心地よく、そして、大切な人との時間がさらに温かいものでありますように。