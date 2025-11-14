メジャーリーグで今年最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」が14日（日本時間）に発表され、ドジャースの大谷翔平（31）が5年連続で選ばれた。5年連続はD.オルティス（レッドソックス、2003年〜2008年）以来、メジャー史上2人目の快挙となった。

最優秀指名打者賞にあたる同賞は、両リーグで最も活躍した選手を1人選出。DHで年間100打数以上の選手が対象で、担当記者、放送関係者、球団広報担当者の投票で決まる。

今季、大谷は158試合に出場、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁。打撃3部門（打率、本塁打、打点）のタイトルは逃したが、OPS（長打率+出塁率）、得点など個人スタッツでは上位に位置していた。

大谷はDHとしてシーズンをスタートし、東京での開幕シリーズで今季1号を放つと、5月には月間自己最多タイとなる15本塁打をマーク。7月20日から5試合連続ホームランをマーク、これは日本選手初の快挙となった。さらに9月には史上6人目の2年連続50本塁打、そして、二刀流としてメジャー史上初の“50本塁打ー50奪三振”を記録した。

5年連続受賞は2007年のD.オルティス以来18年ぶりで、獲得回数5度は、D.オルティス（8回）に次いで、賞の名前となったE.マルティネス（5回、マリナーズ）に並びメジャー歴代2位タイの記録となった。

受賞した大谷に代わってトロフィーを受け取ったこのアワードのMCを務めるドジャースのM.ベッツ（33）は「翔平がありがとうって喜んでいるよ」とコメントし、会場のファンを沸かせた。

また、この日はMLBで今シーズン最も活躍した選手に贈られるMVPも発表され、ナ・リーグでは大谷が“満票”で獲得。エンゼルス時代の21年、23年、ドジャースに移籍した24年に続き、リーグをまたいで3年連続通算4度目の偉業。ドジャースの選手として連続受賞は初の快挙となった。

■エドガー・マルティネス賞

1973年に「最優秀指名打者賞」として設立。2004年、マリナーズでDHとして活躍し、メジャーの殿堂入りも果たしているエドガー・マルティネス氏にちなみ「エドガー・マルティネス賞」に改称された。

【エドガー・マルティネス賞 獲得回数上位】

1位：D.オルティス（レッドソックス）8回

2位：大谷翔平（ドジャース）5回

E.マルティネス（マリナーズ）

4位：H.マクレー（ロイヤルズ）3回