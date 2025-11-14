タレントのローラ（35）が、13日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。2015年に、突然、米国ロサンゼルスに活動拠点を移した後、現地で恋愛をしたことを明かした。

今回のテーマは「女性が憧れる女性に人生の哲学を聞く」。ローラは久々に日本のテレビに登場。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による番組のVTR事前インタビューで、多忙から心がぼろぼろになり、渡米したことを明かした。

スタジオで、3時のヒロインの福田麻貴（37）から「10年たって、何かに傷ついたりすることって、ほとんどなくなったんですか？」と聞かれると、「それがね…実は、大きな恋愛もしたの」と明かした。出演者から「え〜！」と驚きの声が上がる中、指原莉乃（32）が「いいんですか？」と言うと、「ちょっと」と笑った。「私はあんまり、男性じゃなくても、1人でいいかもと思っていたけど、やっぱり恋をしたら、男性の愛って素晴らしいなって思った」。指原の「結構、最近ですか」の質問には、「えっと…」と少し考え、「ヒミツ！」と笑顔。

「彼と愛を学びながら、なんでこんなに返事が冷たいんだろう、なんで傷つくんだろう、って。恋愛の方で傷つく、傷つかないっていうことを、今、学んでいたりするかも」と話した。