与沢翼氏、体重17キロ増を告白。激変ショット公開「顔がパンパン」「外見は一ミリも期待しないで下さい」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。募集中の彼女候補に向けて、太ってしまったという現在の体形について説明しています。
【写真】与沢翼氏の激変!? ショット
さらに、現在の体形に至る経緯については「婚活始めて止まったんですが、4ヵ月ほど自暴自棄になって暴飲暴食しました。その報いが来て顔がパンパンです」「今も新規の人に会うときに緊張して、まだ毎日酒飲んでます。酒無しでも上手に女性と会話できるよう練習していきますが、37人連続ご飯なので日本ではまだ太りそうです」と説明。「来年は必ずダイエットしますので、それ信じてもらえると嬉しいです」と語っています。
コメント欄では、「ありのままの与沢さんを愛してくれる人と出会えますように」「痩せてることが絶対的に『より魅力的』だという確信は、どこからきてるんだろう」「これに応募する女なんて誰もこの人の顔に1ミリも期待してないのにまだ自由恋愛を想定していることに悲しさを感じる。どれだけイケメンでも不細工でも関係ないと思ってる女性しかいないのに」「正直だ」「痩せてる時イケメンやん」など、さまざまな声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】与沢翼氏の激変!? ショット
「会う前に先に言っておきます」与沢さんは「これからお会いする女性に御伝えしておきたいのは想像よりも現在はかなり太っているということです」「今回の応募者が、20代美女だらけで全く釣り合ってないので、会う前に先に言っておきます。申し訳ありません。がっかりしないで下さい。私に外見は一ミリも期待しないで下さい」とつづり、55キロだったという20代の頃の写真と、72キロだという現在の写真を掲載しました。また、タイと日本のミックスルーツを持つYouTuber・TJさんのチャンネルに上がっている動画に触れ、「この姿が今です。先に期待値を下げておこうと思って貼っておきます」とコメントしています。
コメント欄では、「ありのままの与沢さんを愛してくれる人と出会えますように」「痩せてることが絶対的に『より魅力的』だという確信は、どこからきてるんだろう」「これに応募する女なんて誰もこの人の顔に1ミリも期待してないのにまだ自由恋愛を想定していることに悲しさを感じる。どれだけイケメンでも不細工でも関係ないと思ってる女性しかいないのに」「正直だ」「痩せてる時イケメンやん」など、さまざまな声が上がりました。
彼女を募集中10月から彼女を募集し、総勢125人と婚活することを公表している与沢さん。同日の投稿でも、クリスマスツリーの写真とともに、13日から16日まで女性と会う約束があることを報告しています。また、11日の自身の誕生日にInstagramの投稿で、「人生の大底にいる俺を拾って、隣で復活を見届けてくれるような女性と出会えますように」とコメントしており、どんな結末になるのか、今後も動向から目が離せません。
(文:勝野 里砂)